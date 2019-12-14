كفر قاسم: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل الشاب جوهر أبو جابر (30 عاما)، في جريمة إطلاق نار قرب مخبز في كفر قاسم، فجر اليوم، السبت، .

ووفقًا لأنباء أوليّة، فإن ملثّمين أطلقا النار على الشاب أثناء تواجده في مخبز، ثم فرّا من المكان.

وأصيب الشاب، بحسب مصادر طبيّة، بجراح بالغة الخطورة، توفي على إثرها لاحقًا.

وساد الحزن في كفر قاسم، التي شهدت جرائم قتل وأعمال عنف عديدة في الآونة الأخيرة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة

بمقتل أبو جابر، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 90 قتيلا بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام 2019؛ علما بأن العام الماضي (2018)، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.