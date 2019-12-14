ليفربول يتلقى صدمة دفاعية جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن صدمة دفاعية جديدة لفريقه عشية المباراة المقررة أمام واتفورد، غدا السبت، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتعلق الأمر بغياب مدافع الريدز، ديان لوفرين، الذي تعرض لإصابة عضلية، الثلاثاء الماضي، خلال مباراة ريد بول سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا، حيث غادرها في الدقيقة 53.

كما غادر المباراة التي سبقتها أيضا، أمام بورنموث بالبريمييرليغ، في الدقيقة 40 بسبب شعوره بشد عضلي.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة واتفورد، إن الإصابة هذه المرة أقوى من السابقة، ولم يتم تحديد موعد رجوع لوفرين للتدريبات، حتى الآن.

ويعاني ليفربول أيضا من غياب قلب دفاعه الأساسي، جويل ماتيب، الذي لن يلعب مجددًا قبل نهاية العام الجاري.