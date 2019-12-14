برشلونة يسعى لاستعادة لاعبه السابق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يخطط لاستعادة لاعب وسطه السابق ونجم بايرن ميونخ الألماني الحالي، في ظل احتمالية رحيل الثنائي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة يسعى لتعزيز وسط ملعبه بإعادة تياغو ألكانتارا (28 عامًا) إلى كامب نو، بعد رحيله عام 2013.
ومع ذلك، يعلم برشلونة أنه سيواجه مشكلة في إتمام الصفقة، بسبب عدم قدرته على توفير مطالب بايرن ميونخ المالية.
وفقد ألكانتارا مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن ميونخ، منذ أن رحيل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، وحل بدلًا منه مساعده هانز فليك.
ويقال إن الثنائي ألكانتارا وتوماس مولر، يرغبان في الرحيل عن أليانز آرينا، والانتقال إلى نادٍ آخر.
جدير بالذكر أن ألكانتارا يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم المقبل.
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