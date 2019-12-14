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مقاتلات التحالف العربي تدمر قاعدة صاروخية في محافظة صعدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 14 ديسمبر 2019

استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم السبت مواقع تابعة لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال البلاد.

 

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وقالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت موقع إطلاق صواريخ حرارية وموجهة لميلشيا الحوثي بصعدة.

 

وتابعت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي وتدمير قواعد اطلاق الصواريخ.

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