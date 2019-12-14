شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف العربي تدمر قاعدة صاروخية في محافظة صعدة والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم السبت مواقع تابعة لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال البلاد.

Advertisements وقالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت موقع إطلاق صواريخ حرارية وموجهة لميلشيا الحوثي بصعدة. وتابعت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي وتدمير قواعد اطلاق الصواريخ.

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