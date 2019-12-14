أمن مأرب يضبط سيارة محملة بالذخائر كانت في طريقها إلى الحوثيين

السبت 14 ديسمبر 2019

كشفت مصادر أمنية بأن أمن مأرب ضبط سيارة محملة بالذخائر كانت في طريقها إلى الحوثيين.



وفي التفاصيل، ضبطت الأجهزة الأمنية في مأرب 12ألف و623 طلقة متنوعة على متن سيارة هيلوكس في أحد النقاط الأمنية على الخط الرئيسي الرابط بين مأرب - صنعاء.

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وقال مصدر أمني لموقع "وزارة الداخلية" :ان الذخيرة تم إخفائها داخل أبواب وإطارات السيارة بطريقة احترافية وان يقظة أفراد نقطة مكنتهم من اكتشاف عملية التهريب، مضيفا ان السيارة كانت في طريقها الى مناطق سيطرة الحوثيين ".

وأضاف المصدر الأمني ,ان النقطة سلمت المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المعنية في الإدارة العامة بشرطة مأرب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم الى النيابة العامة.

يذكر ان عملية الضبط هذه هي الثانية في نقطة نجد المجمعة بعد ضبطها الشهر الماضي عمليه تهريب قطع سلاح كلاشنكوف.