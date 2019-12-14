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نقابة بائعي اللحوم في صنعاء تشكو الابتزاز الحوثي المستمر

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 14 ديسمبر 2019

أصدرت نقابة بائعين اللحوم والمواشي في أمانة العاصمة صنعاء بيانا تستنكر فيه الحملة الممنهجة على أعلنت فيه الإضراب الشامل.

 

البيان الذي صدر يوم يوم 13 ديسمبر 2919 قرر إغلاق جميع منافذ البيع والمحلات احتجاجا على التعسفات التي يقوم بها مكتب المسالخ التابع لأمانة العاصمة.

 

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وأوضح أن المكتب يقوم بأخذ مبالغ خارج إطار القانون وتحت تهديد السلاح برغم الإتفاق الذي عقد بين النقابة وأمين العاصمة (حمود عباد) بتاريخ 3 ديسمبر من نفس العام.

 

وحمل البيان أمين العاصمة المسؤولية القانونية الكاملة جراء ما يحدث من تهجم على "الجلابين" واقتيادهم من الأسواق إلى مكتب المسالخ بالقوة.

 

واستغرب مواطنون مما تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية ضد بائعي اللحوم

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