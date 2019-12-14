شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل وجرح 38 من ميليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني بغرب الضالع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:38 صباحًا, 14 ديسمبر 2019 م المناطق_واس قٌتل وجُرح 38 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قياديان في كمين للجيش اليمني غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري: إن قوة من الجيش استدرجت مجموعة من ميليشيا الحوثي أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع في منطقتي: الجب، وبتار، الواقعتين في غرب المحافظة.

وأضاف المصدر – بحسب موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع – أن قوات الجيش باغتت عناصر الميليشيا الحوثي في هجوم أسفر عن مصرع 17 من عناصرها بينهم اثنان من القيادات الميدانية.

كما أسفر الكمين عن جرح 21 حوثيًا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار باتجاه منطقة حبيل السماعي.

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