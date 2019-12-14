شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بالسجن 10 سنوات على «البشير» في قضايا فساد والان نبدء بالتفاصيل

قضت المحكمة في السودان بالسجن 10 سنوات على الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم فى الخرطوم، فى قضايا فساد مالي.

وكانت المحكمة في العاصمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

وبعد الإطاحة به في 11 أبريل، عثر بحوزة البشير على مبالغ ضخمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية، وغيرها من الأصول بدون تفويض قانوني.