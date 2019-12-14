شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو : سنرد بحسم على أى هجمات إيرانية تضر بأمريكا أو حلفائها والان نبدء بالتفاصيل
وقال بومبيو ، في تصريح له ، إنه يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فوراً عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش.
ولفت الوزير الأمريكي إلى أن الوكلاء الإيرانيين ارتكبوا مؤخرًا العديد من الهجمات ضد قواعد توجد بها قوات الأمن العراقية مع قوات التحالف الأمريكية والدولية، وقد شنوا هجوما صاروخيا في 9 ديسمبر الجاري على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي.
وقال إن هجوم 9 ديسمبر أدى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين ، منهم اثنان في حالة خطيرة ، وأعقب ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 ديسمبر ، معربا عن أمله في أن يتعافى العراقيون الشجعان تماما وبسرعة من إصاباتهم.
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