شكرا لقرائتكم خبر عن 23 قتيلًا في هجوم لطالبان شرقي أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وكان المتسللون قد هاجموا الجنود في قاعدة عسكرية بمنطقة "قره باغ" بالإقليم طبقًا لما قاله عضوا المجلس المحلي عصمت الله جامرودال وأمان الله كمران.
وذكر المسؤولان أن جنديًا آخر أصيب في الحادث، لكن نجا حيث أنه تظاهر أنه توفي.
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