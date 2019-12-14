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23 قتيلًا في هجوم لطالبان شرقي أفغانستان

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قتل 23 جنديًا أفغانيًا من قبل مجموعة من المتسللين من حركة طالبان في إقليم غزني جنوب شرقي أفغانستان.

وكان المتسللون قد هاجموا الجنود في قاعدة عسكرية بمنطقة "قره باغ" بالإقليم طبقًا لما قاله عضوا المجلس المحلي عصمت الله جامرودال وأمان الله كمران.

وذكر المسؤولان أن جنديًا آخر أصيب في الحادث، لكن نجا حيث أنه تظاهر أنه توفي.

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