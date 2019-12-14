شكرا لقرائتكم خبر عن غواصون يفتشون فى مياه ملوثة بحثا عن ضحايا بركان نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

قالت شرطة نيوزيلندا، إن غواصين فتشوا فى مياه ملوثة بالقرب من جزيرة وايت أيلاند البركانية، اليوم السبت، فى محاولة لانتشال جثتين متبقيتين بعد ثوران بركان الأسبوع الماضى.

وتلوثت المياه حول الجزيرة، بفعل ثوران قوى للصخور والحمم البركانية والمواد الكيميائية على الجزيرة، يوم الاثنين، مما تسبب فى الحد من الرؤية.

وبلغ عدد القتلى 14 شخصا، لكنه قد يزيد نظرا لأن الكثير من الضحايا فى العناية المركزة، وأصيبوا بحروق شديدة.

وانتُشلت ست جثث، أمس الجمعة، بعدما هبط فريق عسكرى يرتدى أفراده أقنعة واقية من الغاز وسترات حماية، على الجزيرة غير المأهولة وانتشلوا الجثث فى عملية محفوفة بالمخاطر.

وذكرت الشرطة، أنه لم يتسن انتشال جثتين متبقيتين، لكن جثة واحدة على الأقل شوهدت فى المياه على مسافة لا تبعد كثيرا عن ساحل الجزيرة.