شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل : لا داع لرفع العقوبات عن روسيا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت المستشارة الألمانية -خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة- أنها أوضحت للمشاركين في القمة الأوروبية نتائج لقاء "نورماندي 4" حول الصراع في شرق أوكرانيا، والذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في التاسع من ديسمبر الجاري.
وتابعت "قلنا إن بعض التقدم أحرِز إلا أنه ليس كافياً لإزالة العقوبات".
كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا أمس الخميس في بروكسل على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر قادمة، أي حتى يوليو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل : لا داع لرفع العقوبات عن روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.