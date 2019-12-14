مصدر: لايوجد انسحاب كامل لاصحاب القبعات الزرقاء من ساحات التظاهر

كشف مصدر امني، السبت، انه لايوجد انسحاب كامل لاصحاب القبعات الزرقاء من ساحات التظاهر. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "لايوجد انسحاب كامل لاصحاب القبعات الزرقاء من ساحات التظاهر". واضاف ان "اعدادهم بالوقت الحالي قليلة".



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