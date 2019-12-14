أمن الحشد: قطعاتنا مستنفرة من نينوى إلى النخيب لمواجهة أي طارئ

أكد مسؤول أمن الحشد الشعبي في الأنبار حافظ الخزعلي، اليوم السبت، أن قطعات الحشد مستنفرة من نينوى إلى النخيب لمواجهة أي طارئ.
وقال الخزعلي في تصريح لموقع الحشد الشعبي، إن "انتشار قطعاتنا في قضاء القائم غرب الأنبار يهدف لتأمين المنطقة من دنس داعش".
وأضاف: "نعيش هذه الأيام الذكرى السنوية لعمليات الصحراء الكبرى للقضاء على داعش لذا يحاول العدو مستغلاً الظرف الذي تعيشه البلاد بشكل عام من تنفيذ تعرض هنا أو هناك".
ولفت الخزعلي، إلى أن "الدخول والخروج بين العراق وسوريا مسيطر عليه، والوضع الأمني بشكل عام مستتب".
وأضاف: "نعيش هذه الأيام الذكرى السنوية لعمليات الصحراء الكبرى للقضاء على داعش لذا يحاول العدو مستغلاً الظرف الذي تعيشه البلاد بشكل عام من تنفيذ تعرض هنا أو هناك".
ولفت الخزعلي، إلى أن "الدخول والخروج بين العراق وسوريا مسيطر عليه، والوضع الأمني بشكل عام مستتب".
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