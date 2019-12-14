وزير الخارجية القطري يتحدث عن 'تقدم طفيف' في ملف المصالحة

وفي رد على سؤال عما إذا كان هناك تقدم في قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي، قال آل ثاني في تصريحات لـ"رويترز" إن "هناك تقدم ضئيل، لكن تقدم ضئيل"، بحسب "سوبتنك".

يذكر أن دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، في الخامس من حزيران عام 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها، متهمة قطر بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

