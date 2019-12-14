زخم مروري في بغداد بعد قطع عدد من الطرق الرئيسية 'صور'

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افاد مصدر امني، السبت، بأن القوات الامنية قطعت عدد من الطرق وسط بغداد، مبينا ان ذلك ادى الى حدوث زخم مروري.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية قطعت شارع الكرادة داخل وسط العاصمة، والطريق من ساحة كهرمانة باتجاه ساحة الفردوس ومن شارع السعدون باتجاه الفردوس وسط العاصمة".
واضاف ان "القطع جاء تمهيدا لانطلاق تظاهرة تستنكر القرار الامريكي بأدراج الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي وشقيقه ضمن لائحة العقوبات، وللمطالبة برحيل القوات الاميركية من البلاد".
يذكر ان وزارة الخزانة الاميركية ادرجت مؤخرا اربعة اسماء على لائحة العقوبات، من بينها الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي وشقيقه.
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