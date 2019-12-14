بدء جلسة النطق بالحكم على البشير في تهم فساد مالي

بدأت، السبت، في معهد التدريب القضائي بالخرطوم، جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في تهم فساد مالي.

وخضع البشير لـ9 جلسات محاكمة في بلاغات تتعلق بحيازة غير مشروعة لعملات أجنبية ضبطت بمقر إقامته عقب الإطاحة به من السلطة في يوم 11 أبريل/نيسان الماضي.

وتسود حالة من الترقب في الشارع السوداني، للنطق بالحكم في قضية الرئيس المعزول، بعد أن استمعت المحكمة إلى كل الأطراف والشهود ومرافعات محامي الاتهام والدفاع.

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وفرضت السلطات السودانية إجراءات أمنية مشددة على مقر المحكمة، وذلك تحسبا لدعوات إخوانية لإثارة الفوضى.

وخضع البشير منتصف الأسبوع الماضي للتحقيق في نيابة الخرطوم شمال بتهمة الضلوع في انقلاب الإخوان لعام 1989 الذي حمله رئيسا للسودان، قبل أن يتم عزله بعد 3 عقود.





وأمس الجمعة، طالب الجيش السوداني، المواطنين السودانيين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات، تزامناً مع دعوات إخوانية للتظاهر السبت.

وتعهدت القوات المسلحة في السودان، في بيان لها، بحماية مكتسبات الشعب السوداني وثورته المجيدة في ذكراها الأولى، كما ترحمت على أرواح الشهداء من العسكريين والمدنيين، مؤكدة في الوقت نفسه مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة.