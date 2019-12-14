محامي الزمالك يبرئ الأهلي المصري في أزمة كهربا

شدد نصر عزام محامي الزمالك المصري لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على صحة موقف النادي من شكوى لاعبه السابق محمود عبدالمنعم "كهربا"، الذي رحل في نهاية الموسم الماضي وانضم إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم الغريم التقليدي الأهلي، لافتا إلى أن الأخير "لن يعاقب".

وأكد عزام في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" أن موقف الزمالك سليم تمام فيما يتعلق بأزمة كهربا، مستشهدا بـ "توثيقه لدى اتحاد الكرة المصري".

وأضاف: "من المنتظر أن تصدر عقوبات ضد اللاعب بإيقافه وتغريمه مالياً، ويتم توقيع عقوبة على النادي البرتغالي الذي ضم كهربا وقت تفعيل عقده مع الزمالك".

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وعن موقف الأهلي من التعاقد مع كهربا، قال عزام: "لن يعاقب".

وأردف: "إذا لم يكن عقد اللاعب مع الزمالك صحيحا، فكيف لعب بين صفوف الفريق لمدة عام كامل بعد عودته من رحلة احترافه بالسعودية، بالعقد الجديد الذي تقاضي مستحقاته السنوية من خلاله".

وضرب عزام المثل بقضية اللاعب البرتغالي لويس فيجو، الذي قام بالتوقيع لصالح يوفنتوس ونابولي خلال فترة التسعينيات، ووقتها تم إصدار قرار ضده بمنعه من الانضمام إلى أي نادٍ لمدة عامين.

وأكمل عزام تصريحاته قائلاً: "التعديلات الأخيرة التي طرأت على قوانين الاتحاد الدولي، كانت تتضمن الشكوى ضد اللاعبين والأندية، حيث لم يعد الأمر كما كان من قبل من ناحية المدة الزمنية، القضية التي كانت تستغرق 3 سنوات، أصبحت الآن تنتهي في أشهر قليلة".

وبسؤال عزام عن مدى احتمالية إصدار قرار بمعاقبة اللاعب مالياً فقط، قال: "لن يحدث ذلك، العقوبة المالية فقط دون إيقاف اللاعب تكون في حالة واحدة وهي توقيعه لناد آخر بعد مرور أول 3 مواسم من عقده، وهذا الأمر لم يحدث مع كهربا الذي قضى أول موسم له فقط مع الزمالك وبالتالي سيتم إيقافه وتغريمه أيضاً".