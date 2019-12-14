ماكرون: موقف فرنسا ثابت إزاء استفزازات تركيا في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن اجتماعا ألمانيا إيطاليا فرنسيا عقد صباحا لبحث الوضع في ليبيا.



وتابع ماكرون في مؤتمر صحافي له على هامش قمة الزعماء الـ 27، أنه اجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي لبحث تطورات الوضع في ليبيا، مشيرا إلى تمسك الاتحاد الأوروبي بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في البلاد.

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من جهة أخرى، نوه ماكرون بأن الاتحاد الأوروبي متضامن بالكامل مع اليونان وقبرص إزاء استفزازات تركيا في المتوسط.

وقال: "لن نتنازل عن موقفنا الثابت أمام استفزازات تركيا".

يشار إلى أن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، كان أعلن، الخميس، بدء المعركة الحاسمة على طرابلس، وأمر جميع قواته بالتحرك لتحريرها واستعادتها من أيدي الميليشيات المسلحة، تزامناً مع تصاعد التوتر في منقطة جنوب وجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، بعد إعلان تركيا توقيع اتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية في طرابلس لتعزيز التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية