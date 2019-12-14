عبدالله: التسرع بخصخصة قطاعات الدولة المربحة هو موضوع خطر

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "التسرع بخصخصة قطاعات ​الدولة​ المربحة، كشركة طيران ​الشرق الأوسط​، أو الخليوي، أو المرفأ، أو غيرها، أو الشروع بالتحضير لبيع ممتلكات الدولة واراضيها وثرواتها، قبل استرجاع حقوقها ومواردها الضائعة. هو موضوع خطر، ولا يجب أن يطرح في خانة الحلول الأقتصادية".

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