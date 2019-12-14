ادغار معلوف: شعرنا اننا ندفع ثمن المبادرات التي نقوم بها فتراجعنا خطوة

لفت عصو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ادغار معلوف​ في حديث اذاعي الى أن "هذه المرحلة التي دخلنا فيها واعلن نتيتجها وزير الخارجية ​جبران باسيل​ عدم رعبة "​التيار الوطني الحر​" في المشاركة ب​الحكومة​ بدأت مع عدم تنسيق رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ استقالته في السابق"، مشيرا الى أننا "قمنا بالكثير وشعرنا اننا ندفع ثمن كل المبادرات التي نقوم بها من أجل الانقاذ لذا تراجعنا خطوة الى الوراء"، مضيفا: "اذا كنا بالمعارضة ليس بالضرورة أن تكون معارضة سلبية فاذا شكلت حكومة واستطاع من فيها الانجاز فسنقف الى جانبهم ونساعدهم".

وشدد على اننا "مقتنعون بالتواقفية والميثاقية وبأن للحريري الحق في ترأس الحكومة"، مضيفا: "اذا عدنا مع نفس الاشخاص وبنفس ذهنية سنصل الى نفس النتيجة لذا قررنا التراجع خطوة الى الوراء".

وتساءل "من سيسمي الوزراء في ​حكومة تكنوقراط​؟"، لافتا الى أن "لبنان بلد توافقي، و​اتفاق الطائف​ انتزع صلاحيات ​رئيس الجمهورية​ ووضعها لدى ​مجلس الوزراء​، هذا كله ليس ليأتي الحريري اليوم ويقول انه يريد ان يسمي هو الوزراء"، مشددا على أن "مشكلتنا مع الحريري هي في اتخاذ القرارات".