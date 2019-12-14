نزيه نجم: الحريري أنقذ البلد باستقالته وهو واضح بطروحاته

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ في حديث اذاعي الى أن "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ واضح بطروحاته والفريق الاخر يتحدث بكلام آخر ولا نستطيع الا ان نبني على ما قاله الامين العام للسيد حسن نصرالله انه لا يريد ان يلغي احد"، مضيفا: "المهم ان يتنازل الجميع من أجل الوطن".

وشدد على "ضرورة ايجاد مساحة مشتركة بين بعضنا البعض وان ندخل من خلالها على حكومة اخصائيين"، لافتا الى أنه "من منا ليس لديه انتماء أو "نفس" سياسي ولكن المهم أن يكون ضليعا في الملف الذي يمكسه".

ورأى أن "الحريري أنقذ البلد باستقالته"، لافتا الى أن "​كتلة المستقبل​ لا تزال تتشاور حول اسم رئيس الحكومة الذي سيكلف"، لافتا الى أن "الواقع السياسي يفرض علينا كيف سنتعاطى مع بعض".