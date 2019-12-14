أنطوان قسطنطين: التيار الوطني الحر ينسحب من أي حكومة يترأسها الحريري

لفت مستشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أنطوان قسطنطين في حديث لإذاعة "بي بي سي" إلى ان "التيار الوطني الحر الذي عقد تفاهما وطنيا مع عدة أطراف من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بوصفه الزعيم الأكثر تمثيلا للطائفة السنية، وجد نفسه أمام واقع مؤلم وبناء عليه نحن ننسحب من أي حكومة يترأسها الحريري في المرحلة المقبلة ونتمنى عليه بأن ننسحب كقوى سياسة من الواجهة وأن ندعم وزراء أصحاب اختصاص يتولون بدعم من الكتل النيابية محاولة انقاذ لبنان من الانهيار في المرحلة المقبلة".
وسأل "عندما وقف الناس في الشارع يقولون كلهم يعني كلهم، هل هذا الاعتراض يشمل أو لا يشمل رئيس السلطة أي رئيس الحكومة؟". وأكد ان "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يمارس الضغط على أحد ونقول لحزب الله وحركة أمل أنه لا نريد لا من قريب ولا بعيد ممارسة أي ضغط ولا نمانع أبدا في أن يتخذ كل فريق ما يراه مناسبا ولكن نريد ان نكون إيجابيين وننسحب من الحكومة استجابة لرأي الناس".
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