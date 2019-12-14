شكيب قرطباوي: ما قام به هادي حبيش في قصر عدل بعبدا غير جائز

لفت وزير العدل السابق ​شكيب قرطباوي​ في حديث اذاعي، تعليقا على اقتحام النائب ​هادي حبيش​ لمكتب النائب العام الاستئنافي ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، الى أن "ما جرى في قصر عدل بعبدا غير جائز اطلاقاً"، مضيفا: "لا يجوز أنه وكلما حدث أمر لم يعجبنا نهاجم ​القضاء​ وكأننا نقول اذا لم تحكم كما نريد نحن ضدك".

واشار الى ان "الحراك واكثرية ​الشعب اللبناني​ طالبوا ب​محاربة الفساد​ وهي تتطلب تغيير في عقلية جزء من الطبقة السياسية"، معتبرا أنه "وحده القاضي النزيه يحميني ويحمي الجميع"، مؤكدا أن "هناك قضاة شجعان و​التعيينات​ ​الجديدة​ حملت معها أشخاص اكفاء"، لافتا الى أن "هؤلاء يستطيعون القيام داخل الجسم القضائي بحملة تنظيف وبالطبع سيكون هناك صغوبات ومشاكل".