لفت وزير العدل السابق شكيب قرطباوي في حديث اذاعي، تعليقا على اقتحام النائب هادي حبيش لمكتب النائب العام الاستئنافي جبل لبنان القاضية غادة عون، الى أن "ما جرى في قصر عدل بعبدا غير جائز اطلاقاً"، مضيفا: "لا يجوز أنه وكلما حدث أمر لم يعجبنا نهاجم القضاء وكأننا نقول اذا لم تحكم كما نريد نحن ضدك".
واشار الى ان "الحراك واكثرية الشعب اللبناني طالبوا بمحاربة الفساد وهي تتطلب تغيير في عقلية جزء من الطبقة السياسية"، معتبرا أنه "وحده القاضي النزيه يحميني ويحمي الجميع"، مؤكدا أن "هناك قضاة شجعان والتعيينات الجديدة حملت معها أشخاص اكفاء"، لافتا الى أن "هؤلاء يستطيعون القيام داخل الجسم القضائي بحملة تنظيف وبالطبع سيكون هناك صغوبات ومشاكل".
كانت هذه تفاصيل خبر شكيب قرطباوي: ما قام به هادي حبيش في قصر عدل بعبدا غير جائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.