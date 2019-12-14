غواصون يغوصون في مياه ملوثة بحثا عن ضحايا بركان نيوزيلندا

لفتت شرطة نيوزيلندا الى إن غواصين فتشوا في مياه ملوثة بالقرب من جزيرة وايت أيلاند ال​بركان​ية في محاولة لانتشال جثتين متبقيتين بعد ثوران بركان الأسبوع الماضي.

واشارت الى أن "​المياه​ تلوثت حول ​الجزيرة​ بفعل ثوران قوي للصخور والحمم البركانية والمواد الكيميائية على الجزيرة يوم الاثنين مما تسبب في الحد من الرؤية"، لافتة الى أن "عدد القتلى بلغ 14 شخصا لكنه قد يزيد نظرا لأن الكثير من الضحايا في العناية المركزة وأصيبوا بحروق شديدة".

واضافت: "وانتشلت ست جثث بعدما هبط فريق ​عسكري​ يرتدي أفراده أقنعة واقية من ​الغاز​ وسترات حماية على الجزيرة غير المأهولة وانتشلوا الجثث في عملية محفوفة بالمخاطر".

وذكرت ​الشرطة​ أنه لم يتسن انتشال جثتين متبقيتين لكن جثة واحدة على الأقل شوهدت في المياه على مسافة لا تبعد كثيرا عن ساحل الجزيرة.