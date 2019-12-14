أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 25 جنديا أفغانيا في هجوم على قاعدة عسكرية بولاية غزنه، بوسط ​أفغانستان​"، مشيرةً إلى أن "المهاجمين لاذوا بالفرار بعد الهجوم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 25 جنديا أفغانيا بهجوم لطالبان على قاعدة بغزنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.