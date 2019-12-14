برهان اصدر قرارا بحل الهيئات والنقايات التي تشكلت بعهد البشير

اصدر رئيس المجلس ​السوداني​ ​عبد الفتاح البرهان​ قرارا بحل الهيئات والنقابات التي تشكلت في عهد ​عمر البشير​ ويتضمن مصادرة ممتلكاتها.

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