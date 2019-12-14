رئيس وزراء ماليزيا: العقوبات الأميركية على إيران تنتهك القانون الدولي

أعلن رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​ خلال ​مؤتمر​ في قطر ان "​العقوبات الأميركية​ على ​إيران​ تنتهك ميثاق ​الأمم المتحدة​ والقانون الدولي"، مشيراً إلى أن "​ماليزيا​ لا تؤيد إعادة فرض عقوبات أحادية على إيران من قبل ​الولايات المتحدة​"، مذكراً أن "ماليزيا ودولا أخرى فقدت سوقا كبيرة بسبب العقوبات على إيران".

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