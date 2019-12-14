مؤسس شركة "بلاك ووتر" يكشف عن قيامه بزيارة سرية لفنزويلا ويلتقي مادورو

كشف مؤسس شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة، إريك برنس، عن قيامه بزيارة سرية لفنزويلا الشهر الماضي التقى خلالها نائبة الرئيس نيكولاس مادورو ديلسي رودريجيز.
وجاءت هذه الزيارة بعد ثمانية أشهر من طرح برنس خطة لنشر جيش خاص لمساعدة المعارضة الفنزويلية على إسقاط مادورو.
ووصف مصدر هذه الزيارة بأنها "تواصل" من برنس مع حكومة مادورو.
وكانت وكالة "بلومبرغ" أول من نشر معلومات بشأن اللقاء السري مع ديلسي رودريغيز.
وأشار أحد المصادر الى إن "برنس أبلغ مسؤولا بالبيت الأبيض بالاجتماع المزمع قبل زيارته فنزويلا ولكن لم يُعرف ما إذا كان قد طلب موافقة أو مشورة".
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق عندما سئل عما إذا كان قد تم إخطار المسؤولين الأميركيين سلفا بزيارة برنس أو ما إذا كانت الزيارة تعد خط اتصال محتمل بحكومة مادورو. واعترفت واشنطن في كانون الثاني بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا وبدأت في تعزيز العقوبات والضغوط الدبلوماسية في محاولة للإطاحة بمادورو.
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