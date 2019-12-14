هوك: مستعدون لرفع العقوبات عن إيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية إذا أوقفت أعمالها العدائية

لفت المبعوث الأميركي الخاص بايران​ ​براين هوك إلى أن "المرشد ال​إيران​ي ​علي خامنئي​ اختار الانهيار الاقتصادي على الحوار معنا"، مؤكداً "أننا مستعدون لرفع العقوبات عن إيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية إذا أوقفت أعمالها العدائية"، مشيراً إلى أن "العقوبات على إيران ليست لمعاقبتها بل لضمان أمننا القومي"، مضيفاً "من الممكن التوصل إلى اتفاق أفضل مع طهران"، آملا "أن يكون تبادل السجناء مع إيران خطوة أولى لإطلاق بقية سجنائنا".

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