اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ ان "القرار 2231 الصادر عن ​مجلس الامن الدولي​ لم يمنع ايران من اجراء اي اختبار صاروخي اطلاقا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: القرار الاممي 2231 لم يمنع ايران من اي اختبار صاروخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.