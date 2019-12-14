رويترز: 25 مصابا على الأقل جراء انفجار شرق ألمانيا

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تعرض 25 شخصا على الأقل لإصابات جراء انفجار وقع في مدينة بلانكنبورغ شرقي ألمانيا، وفقا لما أفادت به مجلة "فوكس" نقلا عن مصادر أمنية. © chm/awi شرطة ألمانيةرويترز: 25 مصابا على الأقل جراء انفجار شرق ألمانيا

الشرطة الألمانية: من غير المعروف حتى الآن سبب الانفجار في مدينة بلانكنبورغ وعمليات الإجلاء جارية