رويترز: 25 مصابا على الأقل جراء انفجار شرق ألمانيا

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تعرض 25 شخصا على الأقل لإصابات جراء انفجار وقع في مدينة بلانكنبورغ شرقي ألمانيا، وفقا لما أفادت به مجلة "فوكس" نقلا عن مصادر أمنية. © chm/awi شرطة ألمانيةرويترز: 25 مصابا على الأقل جراء انفجار شرق ألمانيا
الشرطة الألمانية: من غير المعروف حتى الآن سبب الانفجار في مدينة بلانكنبورغ وعمليات الإجلاء جارية
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