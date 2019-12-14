توجيه اتهامات رسمية لـ«ترامب» بسوء استخدام السلطة وعرقلة التحقيقات

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صوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي لصالح توجيه اتهامات للرئيس ترامب بسوء استخدام السلطة وعرقلة التحقيقات.

وكانت اللجنة القضائية البرلمانية في مجلس النواب الأمريكى أعلنت، في 9 ديسمبر، تقديم تهمتين لمحاكمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب برلمانيا.

وجاء هذا الإعلان، خلال مؤتمر صحفى لرئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى ورؤساء اللجان القضائية، لإعلان لائحة الاتهام والخطوات التالية في محاكمة الرئيس الأمريكى نيابيا.

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وشملت الاتهامات إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس.

ويواصل الديمقراطيون مساعيهم لمساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واصفين ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطى، جو بايدن، بأنه «خطر واضح وحالى» على الانتخابات الحرة والأمن القومى.

وفى جلسة استماع صاخبة، مساء أمس الأول، استمرت 9 ساعات، لوضع أسس إجراء تصويت على توجيه اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى اتهامات رسمية لترامب، قال رئيس اللجنة، جيرولد نادلر، إن هناك أدلة دامغة على مخالفات الرئيس. وأضاف «نادلر»: «تُظهر الأدلة أن ترامب قدم مصلحته على مصلحة بلده، وأخَلَّ بأهم مسؤولياته الأساسية أمام الشعب، وحنث بيمينه»، وهو سلوك يشكل تهديدًا للولايات المتحدة، ويستوجب بوضوح المضى قدمًا في إجراءات مساءلته.

وحال تمرير مجلس النواب مواد اتهام الرئيس، كما هو متوقع، ستنقل القضية إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون».

وقال دانيال جولدمان، مستشار الأغلبية بلجنة المخابرات بمجلس النواب: «محاولة ترامب الدؤوبة والمستمرة لإرغام دولة أجنبية على مساعدته للفوز بالانتخابات خطر واضح وحالى على انتخاباتنا الحرة».