شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مقاومة الإرهاب بكل صوره الفكرية والمعنوية واجب على كل مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الحفاظ على كيان الدولة واجب مقدس على المواطنين فى المقام الأول، مضيفا أن مقاومة الإرهاب فى كل صوره الفكرية والمادية والمعنوية حق لكل مواطن وواجب عليه أيضا المشاركة فيه.

وأضاف رشوان فى مقال له نشر على منصة الهيئة العامة للاستعلامات، أن المصدر الأهم لقوة المجتمعات يكمن في صلابة مواطنيها في مواجهة حملات هز الثقة في وطنهم ومؤسساتهم وقيادتهم، وفي حصانة هؤلاء المواطنين في مواجهة محاولات التلاعب بعقولهم، وفي قوة إيمانهم بوطنهم وبقدسية الدفاع عن استقراره وأمنه وجهوده نحو التقدم.

وتابع رشوان: "فهذه أول وأهم أدوات التمكين لحقوق الإنسان وحقوق الدول أيضاً، وهو الحق في دولة آمنة مستقرة ترعى جميع أبنائها وتوفر لهم فرص الحياة المتكافئة وبناء مستقبل أفضل، الحق الذي تستهدف اغتياله جماعات وقوى التدمير والهدم والترويع بأدواتها ومعاول الهدم في أيديها وأولها نشر الأكاذيب وترويج الشائعات".

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وشدد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن بناء الدولة واجب وضرورة حتمية لحياة مواطنيها، والحفاظ عليها فرض عين على كل مواطن فيها.