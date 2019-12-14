شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مقاومة الإرهاب بكل صوره الفكرية والمعنوية واجب على كل مواطن والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رشوان فى مقال له نشر على منصة الهيئة العامة للاستعلامات، أن المصدر الأهم لقوة المجتمعات يكمن في صلابة مواطنيها في مواجهة حملات هز الثقة في وطنهم ومؤسساتهم وقيادتهم، وفي حصانة هؤلاء المواطنين في مواجهة محاولات التلاعب بعقولهم، وفي قوة إيمانهم بوطنهم وبقدسية الدفاع عن استقراره وأمنه وجهوده نحو التقدم.
وتابع رشوان: "فهذه أول وأهم أدوات التمكين لحقوق الإنسان وحقوق الدول أيضاً، وهو الحق في دولة آمنة مستقرة ترعى جميع أبنائها وتوفر لهم فرص الحياة المتكافئة وبناء مستقبل أفضل، الحق الذي تستهدف اغتياله جماعات وقوى التدمير والهدم والترويع بأدواتها ومعاول الهدم في أيديها وأولها نشر الأكاذيب وترويج الشائعات".
وشدد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن بناء الدولة واجب وضرورة حتمية لحياة مواطنيها، والحفاظ عليها فرض عين على كل مواطن فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء رشوان: مقاومة الإرهاب بكل صوره الفكرية والمعنوية واجب على كل مواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.