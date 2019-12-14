شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف فى 4 معلومات على أبرز الإصلاحات فى قطاع سوق الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الزيارة البرلمانية التى نظمتها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدى، إلى أكبر حقل للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط "ظهر"، والتى اختتمت أمس الجمعة، استعراض وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أبرز الإصلاحات التى شهدها سوق الغاز. وجاءت أبرز الإصلاحات التى استعرضها الوزير فى قطاع سوق الغاز على النحو الآتى: 1- إصدار قانون تنظيم سوق الغاز فى أغسطس 2017 ولائحته التنفيذية. Advertisements 2- إنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز بموجب القانون وعقد أول اجتماع لمجلس إدارته فى شهر فبراير 2018. 3- يضع القانون منهجية تحديد تعريفة استخدام الشبكة والضوابط الفنية لتشغيلها. 4- يقوم الجهاز بإصدار تراخيص الموردين والمستهلكين المؤهلين ويضمن فتح السوق بنزاهة وشفافية أمام كل الأطراف. وضم الوفد البرلمانى الذى تفقد حقل ظهر أكثر من 40 نائبا برئاسة المهندس طلعت السويدي، منهم عصام بركات وحمادة غلاب وكيلا اللجنة وسحر عثمان، والسيد حجازى وفايقة فهيم، عبد السلام الخضراوي، عبد الباقى تركيا، سعيد طعيمة، محمد سلام، إيمان خضر، خالد عبد العال، نعمان فتحى نعمان، عادل عامر عبدالله، رمضان سليمان موسي، سامح حبيب، محمد الزيني، عبير السيد محمود، محمد حلم، ومعتز بالله النجار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف فى 4 معلومات على أبرز الإصلاحات فى قطاع سوق الغاز الطبيعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.