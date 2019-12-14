بالصور.. محافظ أسيوط يوجه برفع المخلفات الزراعية من الترع والمصارف

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي: تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرية كوم أبوشيل ومدينة أبنوب، للوقوف على شكوى المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لها كما وجه برفع كافة المخلفات الزراعية بجوار الترع والمصارف. جاء ذلك خلال جولته بمركز أبنوب رافقه خلالها تاج جلال رئيس مركز ومدينة ابنوب وبعض القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب. ووجه محافظ أسيوط رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية لقرية كوم ابوشيل برفع كافة المخلفات الزراعية بجوار الترع والمصارف وإزالة كافة الاشغالات بالأسواق والميادين الرئيسية بالمركز.

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