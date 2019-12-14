إجراءات أمنية مشددة بمحيط محاكمة "كمسري قطار طنطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهد محيط مجمع محاكم طنطا إجراءات أمنية مشددة تزامنًا مع بدء أولى جلسات محاكمة الكمسري المدعو مجدي همام المتهم في واقعة قفز شاب من القطار لعدم سداده قيمة التذكرة.

ووصل منذ قليل كمسري قطار رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، المتهم في قضية وفاة راكب وإصابة آخر لقفزهما من القطار لعدم إلى محكمة جنايات طنطا للمثول أمام القضاء في أولى جلسات محاكمته.

وكان أفراد من أسرة الضحية محمد عيد، والمصاب أحمد سمير، وصلوا إلى مقر المحاكمة، إضافة إلى سامح عاشور، نقيب المحامين، المتطوع للدفاع عنهما، مع حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، وكمال مهني وعبد الجواد أحمد، عضوي مجلس النقابة العامة.