وصول الكمسري المتهم في واقعة قفز شاب من قطار طنطا إلى المحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

وصل منذ قليل الكمسري قطار رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، في قصية وفاة راكب وإصابة آخر وقفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، إلى محكمة جنايات طنطا لبدء أولى جلسات محاكمته.

شهد محيط مجمع محاكم طنطا إجراءات أمنية مشددة لبدء أولى جلسات محاكمة الكمسري ويدعي مجدي همام في حضور أسر الضحايا .

وكانت أسرة ضحية التذكرة محمد عيد، وأسرة المصاب أحمد سمير، وكلا سامح عاشور، نقيب المحامين، للدفاع عن نجليهما، وتضم هيئة الدفاع التي يترأسها سامح عاشور، نقيب المحامين، حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، وكمال مهنى وعبد الجواد أحمد، عضوي مجلس النقابة العامة، والمحامي محمد حسن أمين.