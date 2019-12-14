مصرع عامل في حادث تصادم 3 سيارات بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقى عامل مصرعه، اليوم السبت في حادث تصادم 3 سيارات ودراجة بخارية على طريق "سوهاج - البلينا".

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارا من مركز شرطة سوهاج بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى على طريق "سوهاج / البلينا" بناحية روافع القصير دائرة المركز.

Advertisements

تبين من تحريات المقدم أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "محمد. خ" 27 عاما سائق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "علي. ا" 36 عاما عامل ويقيم بناحية الشيخ خليفة دائرة قسم أول سوهاج مما أدى لاصطدام سيارة ميكروباص قيادة "عدنان.أ" 18 عاما سائق بها من الخلف وسيارة أجرة "تاكسي" قيادة "مختار. ر" 56 عاما سائق "قادمتين في ذات الإتجاه".

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.