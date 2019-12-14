حريق محدود في مخزن بلاستيك بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في مخزن مواد بلاستيكية بمركز البدرشين جنوب الجيزة، صباح السبت. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن بدائرة مركز البدرشين. Advertisements دفع مدير قطاع إطفاء الجنوب بـ4 سيارات إطفاء تحت إشراف مدير الإدارة، وأمكن محاصرة مصدر النيران وإخماد الحريق. لم يسفر الحريق عن إصابات، ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة الوقوف على ملابسات الحريق كاملة.

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