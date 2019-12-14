اخبار العالم

توقعات بيوم أسود في أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يرتقب سيناتور روسي حلول عواقب وخيمة على أوروبا بعد أن أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على تجريب صواريخ كانت محظورة من قبل.

 

ونبه السيناتور أليكسي بوشكوف إلى إمكانية حلول "يوم أسود" في أوروبا إذا أقدمت الولايات المتحدة على نشر

صواريخ "محظورة" في الأراضي الأوروبية، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

 

Advertisements

وقال السيناتور الروسي على حسابه على موقع "تويتر": سيعيد ذلك أوروبا إلى زمن المواجهة النووية خلال الحرب الباردة.

 

وتم في الثاني من أغسطس 2019 إيقاف سرين مفعول الاتفاقية التي ألزمت طرفيها (الولايات المتحدة وروسيا) بالتخلص من الصواريخ المتوسطة والأقل مدى التي يتم إطلاقها من المنصات الأرضية، بناء على مبادرة من قبل الولايات المتحدة. وسرعان ما أقبلت الولايات المتحدة على تجريب صواريخ تنتمي إلى فئة الصواريخ التي حظرتها الاتفاقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بيوم أسود في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا