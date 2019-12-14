يرتقب سيناتور روسي حلول عواقب وخيمة على أوروبا بعد أن أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على تجريب صواريخ كانت محظورة من قبل.
ونبه السيناتور أليكسي بوشكوف إلى إمكانية حلول "يوم أسود" في أوروبا إذا أقدمت الولايات المتحدة على نشرصواريخ "محظورة" في الأراضي الأوروبية، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقال السيناتور الروسي على حسابه على موقع "تويتر": سيعيد ذلك أوروبا إلى زمن المواجهة النووية خلال الحرب الباردة.
وتم في الثاني من أغسطس 2019 إيقاف سرين مفعول الاتفاقية التي ألزمت طرفيها (الولايات المتحدة وروسيا) بالتخلص من الصواريخ المتوسطة والأقل مدى التي يتم إطلاقها من المنصات الأرضية، بناء على مبادرة من قبل الولايات المتحدة. وسرعان ما أقبلت الولايات المتحدة على تجريب صواريخ تنتمي إلى فئة الصواريخ التي حظرتها الاتفاقية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بيوم أسود في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.