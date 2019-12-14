مواجهات عنيفة داخل سجن سوداني تفضي لخسائر بشرية

توفي نزيل وأصيب 3 آخرون نتيجة لأحداث شغب شهدها سجن كوبر بنيالا في ولاية جنوب دارفور بالسودان تعاملت معها الشرطة.
وأوضح مدير شرطة ولاية جنوب دارفور، نيازي صالح، أمس الجمعة، "إن بعض النزلاء حاولوا كسر السجنوالهرب، لكنه تم التصدي لهم باستخدام الغاز المسيل للدموع"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشار صالح إلى أن "النزلاء تصدوا للشرطة بالحجارة، مما اضطرهم لاستخدام أعيرة نارية في الهواء،أدت لمقتل أحد النزلاء وإصابة 3 آخرين".
وقال إن الأوضاع الداخلية للسجن الآن بالغة التعقيد لعدم التمكن من السيطرة على المساجين الذين يتجاوز عددهم الآلاف، ورفضهم الرجوع إلى غرفهم، ما استدعى الأجهزة الأمنية الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للسيطرة على الوضع من الخارج حتى لا يتمكنوا من الهرب.
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