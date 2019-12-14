أصدر رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، ياسر عبد الرحمن العطا، قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية في السودان. وشمل القرار المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشاة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ومجالس الاتحادات المنشاة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ونص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. كما نص على تعيين لجان تسيير تختص بالآتي: Advertisements * تسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية. العمل وتصريف أعمالها الضرورية. * تمثيل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بالقدر الكافي للحفاظ على مصالح المنتسبين لهذه الاتحادات. العمل بالقدر الكافي للحفاظ على مصالح المنتسبين لهذه الاتحادات. * الإعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. العمل. مراجعة النظم الأساسية واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي. * مراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار رسمي بحل النقابات والاتحادات المهنية في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.