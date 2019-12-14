أصدرت القوات المسلحة السودانية تعميما هاما تزامنا مع إعلان بعض الجهات في البلاد عن تسيير موكب، اليوم السبت، لم تعلن عن مساراته.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في التعميم على أن القوات ستقوم بحماية مكتسبات الشعب وتأمين حقه في التعبيرالسلمي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن كافة المناطق العسكرية بكل الولايات وتوخي الحيطة والحذر، في الذكرى الأولى للثورة السودانية.
ونوه التعميم إلى أنه تم إغلاق كافة الطرق المؤديةإلى مقر القيادة العامة، ويمتد الإغلاق على طول شارع الطابية وجميع الطرق الفرعية المؤدية إليه.
ويوافق اليوم السبت الذكرى الأولى لاندلاع سلسلة من الاحتجاجات في عدة مدن سودانية في 19 ديسمبر 2018، بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على كل المستويات، أدت في النهاية إلى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
كانت هذه تفاصيل خبر تعميم هام للقوات المسلحة السودانية في الذكرى الأولى للثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.