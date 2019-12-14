تعميم هام للقوات المسلحة السودانية في الذكرى الأولى للثورة

أصدرت القوات المسلحة السودانية تعميما هاما تزامنا مع إعلان بعض الجهات في البلاد عن تسيير موكب، اليوم السبت، لم تعلن عن مساراته.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في التعميم على أن القوات ستقوم بحماية مكتسبات الشعب وتأمين حقه في التعبير

السلمي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن كافة المناطق العسكرية بكل الولايات وتوخي الحيطة والحذر، في الذكرى الأولى للثورة السودانية.

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ونوه التعميم إلى أنه تم إغلاق كافة الطرق المؤدية

إلى مقر القيادة العامة، ويمتد الإغلاق على طول شارع الطابية وجميع الطرق الفرعية المؤدية إليه.

ويوافق اليوم السبت الذكرى الأولى لاندلاع سلسلة من الاحتجاجات في عدة مدن سودانية في 19 ديسمبر 2018، بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على كل المستويات، أدت في النهاية إلى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.