أقدم مواطن لبناني على سكب مادة البنزين على جسمه ثم أضرم النار بنفسه، مساء الجمعة، في مدينة طرابلس، بسبب عدم توافر المال لديه لمعالجة ابنته، بحسب ماذكرته وسائل إعلام محلية.
وذكرت مواقع التواصل أن الشخص المذكور من منطقة الأسواق الداخلية في طرابلس بشمال لبنان، أقدم على إحراق
وتم نقله إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، ووفق المعلومات الأولية، فإن نسبة الحروق في جسمه فاقت الـ30%.
كانت هذه تفاصيل خبر فى لبنان .. مواطن يحرق نفسه في طرابلس لعدم قدرته على علاج ابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.