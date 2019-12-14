فى لبنان .. مواطن يحرق نفسه في طرابلس لعدم قدرته على علاج ابنته

أقدم مواطن لبناني على سكب مادة البنزين على جسمه ثم أضرم النار بنفسه، مساء الجمعة، في مدينة طرابلس، بسبب عدم توافر المال لديه لمعالجة ابنته، بحسب ما

ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكرت مواقع التواصل أن الشخص المذكور من منطقة الأسواق الداخلية في طرابلس بشمال لبنان، أقدم على إحراق

Advertisements

نفسه لعدم توافر المال الكافي لديه لمعالجة ابنته، بعد أن رفضت المشافي استقبالها، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتم نقله إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، ووفق المعلومات الأولية، فإن نسبة الحروق في جسمه فاقت الـ30%.