"داعش" تعلن تصفية 4 رهائن في نيجيريا

اقدمت جماعة داعش الإرهابية فى نيجيريا "بوكو حرام" على اعدام أربعة رهائن كانت قد خطفتهم شمال شرق نيجيريا منذ خمسة أشهر، حسب منظمة العمل ضد الجوع الدولية للإغاثة فى بيان امس.
وقالت المنظمة إن الجماعة الإرهابية اعلنت تصفية 4 من الرهائن الذين خطفتهم في سبتمبر الماضي داعية إلى "الإفراج فوراً" عن الرهينة الباقية فيما أدان إدوارد كالون منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا قتل الرهائن.
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