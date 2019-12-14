السودان.. النطق بالحكم في محاكمة البشير بتهمة الفساد اليوم

تصدر المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، حكمها في قضية الفساد المرفوعة ضده.
وكانت المحكمة في العاصمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.
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وبعد الإطاحة به في انقلاب عسكري في 11 أبريل، عثر بحوزة البشير على مبالغ ضخمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية، وغيرها من الأصول بدون تفويض قانوني.
وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.
وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.
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