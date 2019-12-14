كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيارة سرية لرئيس منظمة عسكرية أمريكية خاصة إلى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى مؤسس شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة، إريك برنس، الشهر الماضي، زيارة سرية إلى فنزويلا التقى خلالها نائبة الرئيس نيكولاس مادورو ديلسي رودريجيز.

ونقلت وكالة بلومبرج، أول من نشر معلومات بشأن اللقاء السري مع ديلسي رودريغيز، عن مصدر أن هذه الزيارة "تواصل" من برنس مع حكومة الرئيس الفنزويلي مادورو.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، جاءت هذه الزيارة بعد ثمانية أشهر من طرح برنس خطة لنشر جيش خاص لمساعدة المعارضة الفنزويلية على إسقاط مادورو.

وقال أحد المصادر إن برنس أبلغ مسؤولا بالبيت الأبيض بالاجتماع المزمع قبل زيارته فنزويلا ولكن لم يُعرف ما إذا كان قد طلب موافقة أو مشورة.

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وامتنع البيت الأبيض عن التعليق عندما سئل عما إذا كان قد تم إخطار المسؤولين الأمريكيين سلفا بزيارة برنس أو ما إذا كانت الزيارة تعد خط اتصال محتمل بحكومة مادورو. واعترفت واشنطن في يناير كانون الثاني بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا وبدأت في تعزيز العقوبات والضغوط الدبلوماسية في محاولة للإطاحة بمادورو.

وتشهد فنزويلا، منذ يناير الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم القيام بأعمال عنف ضد المعارضة. فيما أعلن مادورو، أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة"، نقلًا وكالة سبوتنيك.