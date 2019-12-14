كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير حملة "ترامب" ينتقد "جوجل" بشأن سياسة الإعلانات السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف براد بارسكيل، مدير حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سياسة شركة جوجل الجديدة المتعلقة بالإعلانات السياسية بأنها "ألغاء لحرية التعبير ونشاط قمع الناخبين".

وربط مدير حملة الرئيس الأمريكي، في حديث له إلى شبكة "فوكس نيوز"، اليوم السبت، القضية بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقال: "لقد أخافهم عام 2016 لأنني استخدمت مجموعة كاملة من المنصات الليبرالية للقيام بذلك. أنا أضمن لكم أن هذا القرار جاء من غرفة أخرى مليئة بالناس ماضيين، يا إلهي، يجب علينا إيقافهم. سوف يفوزون مرة أخرى بأغلبية ساحقة ولا يمكننا أن نكون جزءًا منه".

وكمثال لتوضيح موقف "جوجل" من الإعلانات السياسية، أشار مدير حملة "ترامب" إلى شركة AT&T الأمريكية، أكبر شركة اتصالات في العالم، قائلًا: "سيكون الأمر أشبه تقريبًا - إذا كان لدى AT&T جميع قوائم مؤيدي ترامب في أمريكا، وقالت AT&T: أوه، لا يمكنكم طلب هواتفهم. أقصد، إن هذا جنون".

وأضاف "بارسكيل"، عندما سئُل عن الحزب الذي يعتقد أنه سيتضرر أكثر من سياسة إعلانات جوجل الجديدة "أعتقد أنه يضر أمريكا".

وأوضح، أن: "هذه طرق تقنية جديدة لإيقاف الاتصالات. إذا دخلت التليفزيون الآن وقلت، شركات الهاتف لا تسمح لي بالاتصال بالأشخاص، فسوف ينهار كل شيء. صحيح؟ هذا بالضبط ما فعلوه. لقد فعلوا ذلك باتصال مختلف".

تأتي تصريحات "بارسكيل" بعد أن أعلنت "جوجل" في أواخر نوفمبر أنها ستمنع المعلنين السياسيين من استهداف الناخبين على أساس الانتماء كوسيلة لتعزيز زيادة ظهور الإعلانات في الانتخابات.

Advertisements

تعهد عملاق التكنولوجيا بتقييد الاستهداف على فئات مثل العمر والجنس والموقع العام، على الرغم من أن المعلنين سيظلون قادرين على القيام باستهداف المحتوى وإرسال الإعلانات إلى الأشخاص الذين يشاهدون قصصًا ذات صلة بالقضايا الاقتصادية على وجه الخصوص.

أكدت "جوجل" أن السياسة الجديدة تهدف إلى حظر التزوير العميق والمعلومات المضللة التي "تقوض المشاركة أو الثقة في العملية الانتخابية أو الديمقراطية".

وقالت الشركة، إنها تريد "أن تكون الإعلانات التي نعرضها شفافة ومتاحة على نطاق واسع حتى يتسنى للعديد من الأصوات مناقشة القضايا علنًا".

جاء القرار بعد تحرك "تويتر" لحظر الإعلانات السياسية على برنامجه، بدءًا من 22 نوفمبر. وأعلن فيسبوك، بدوره، أنه سيسمح للسياسيين بتجنب الحظر المفروض على الإعلانات التي تحتوي على "محتوى خادع أو مضلل".

دافع المدير التنفيذي لـ فيسبوك، مارك زوكربيرج، عن السياسة من خلال الادعاء بأن "الإعلانات هي جزء مهم من الصوت" خاصة بالنسبة لهؤلاء المرشحين وجماعات الدعوة التي لا تظهر في وسائل الإعلام الرئيسية.

جدير بالذكر، أن براد بارسكيل مدير حملة ترمب الانتخابية وجه الأربعاء 4 ديسمبر، انتقادات إلى هيلاري كلينتون، متهماً إياها بالكذب بشأن اتصال هاتفي كانت قد أجرته مع الرئيس ترمب في نهاية انتخابات عام 2016.

وكانت كلينتون قالت لمقدم البرامج الإذاعي هوارد ستيرن، بأنها في ليلة الهزيمة التي منيت بها في الانتخابات أجرت اتصالاً مع ترمب لتهنئه بالفوز وأنه كان مصدوماً وغير قادر على الكلام.