كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج تتجه إلى بكين مع تزايد الضغوط في الداخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت رئيسة هونج كونج كاري لام متوجهة إلى بكين، اليوم السبت، في أول زيارة لها إلى العاصمة الصينية منذ أن تعرضت حكومتها لهزيمة ساحقة في الانتخابات المحلية الشهر الماضي، مما أثار تكهنات حول التغييرات في فريق قيادتها، وفقا لرويترز.

من المقرر أن تناقش لام الوضع السياسي والاقتصادي في المدينة التي تحكمها الصين مع المسؤولين في بكين خلال زيارة تستغرق أربعة أيام. قالت وسائل الاعلام المحلية انها ستلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين.

تعرضت هونغ كونغ للاضطرابات اليومية والاحتجاجات العنيفة في الأشهر الستة الماضية، حيث توسعت المظاهرات المناهضة لمشروع قانون تسليم المجرمين، الذي تم سحبه الآن، إلى مطالب بمزيد من الحرية الديمقراطية.

تظاهر مئات الآلاف من الناس يوم الأحد الماضي احتجاجًا على ما ينظر اليه انه تقويض من جانب بكين للحريات المكفولة عندما أعيدت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997. كما أن العديد من المتظاهرين الشباب غاضبون من حكومة لام، متهمين إياها بالفشل في معالجة عدم المساواة الاجتماعية، في في واحدة من أغلى مدن العالم.

قالت لام هذا الأسبوع إن التعديل الوزاري لم يكن "مهمة فورية" وأنها ستركز جهودها على استعادة القانون والنظام إلى هونج كونج. لا تزال هناك شكوك حول مدة استعداد بكين لدعمها. خاصة بعد فوز المرشحون المؤيدون للديمقراطية بحوالي 90٪ من المقاعد في الانتخابات المحلية الشهر الماضي.

أدانت الصين الاضطرابات وألقت باللوم على التدخل الأجنبي، وتنفي تدخلها في شؤون هونغ كونغ. في مقال افتتاحي هذا الأسبوع، دعت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية حكومة هونغ كونغ إلى دعم حكم القانون.

وقالت الحكومة إن الشرطة اعتقلت بشكل منفصل خمسة مراهقين فيما يتعلق بمقتل رجل في السبعين من العمر الشهر الماضي ولقيامهم بأعمال شغب.

وقالت الحكومة في بيان ان الرجل تعرض للاعتداء من قبل شخص بطوبة وتوفي في المستشفى في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، قالت شرطة هونج كونج إنها أبطلت مفعول قنبلتين كبيرتين مصنوعتين من المسامير، وصممتا "لقتل وتشويه الناس" في احدث عملية مصادرة للأسلحة خلال ستة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت المدينة.

قالت الشرطة، إن القنابل التي عثر عليها مساء الاثنين داخل مدرسة في جزيرة هونغ كونغ كانت "كاملة وتعمل بكامل طاقتها وجاهزة للاستخدام". ولم يكن منشأ القنابل واضحًا.

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وأوضحت الشرطة إنه يتم التحكم بها عن طريق موجات الراديو، ليتم تشغيلها بالهواتف المحمولة. كانت تحتوي على 10 كيلوغرامات (22 رطلًا) من المتفجرات العالية والشظايا التي يمكن أن تلحق الأذى. يمكن أن يتم الشعور بهذا الانفجار اذا وقع على بعد 100 متر (ياردة) أو أكثر.

وقال أليك ماكويرتر، وهو ضابط بارز في فرقة المتفجرات التابعة للشرطة، إنه لو انفجرت القنابل، فقد "تقتل او تصيب أعداد كبيرة من الناس".

في يوليو، أعلنت الشرطة عن ضبط حوالي 2 كيلوغرام من TATP، وهي مادة متفجرة، يتم استخدامها في هجمات المسلحين في جميع أنحاء العالم. شملت المضبوطات الأخيرة الأخرى في هونغ كونغ كميات أقل بكثير، 1 غرام فقط، من TATP.

وقد استبعدت زعيمة هونج كونج، يوم الثلاثاء، مرة أخرى تقديم المزيد من التنازلات للمتظاهرين الذين ساروا في مسيرات سلمية بمئات الآلاف في نهاية الأسبوع الماضي.

و اوضحت "بالنسبة للمطالب الأخرى، يتعين علينا فعلًا الالتزام ببعض المبادئ المهمة. إذا كان هناك مطلب معين يتطلب منا أن ننحرف عن القانون، وليس دعم سيادة القانون في هونغ كونغ، أو القيام بأشياء تتجاوز الواقع، لن أوافق على قبول هذه المطالب ".

أحد مطالب حركة الاحتجاج هو العفو عن أكثر من 6000 شخص معتقل، وقالت لام إن ذلك لم يكن ممكنًا من الناحية القانونية.

كانت مسيرة الاحتجاج يوم الأحد في جزيرة هونغ كونغ واحدة من أكبر المسيرات منذ بدء المظاهرات الجماهيرية ضد مشروع القانون الذي تم سحبه الآن، والذي كان سيسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيًا لمحاكمتهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي في الصين.

قدر المنظمون مشاركة ما يقرب من 800000 شخص في التجمع. هتف المتظاهرون "خمسة مطالب"، ورفعوا خمسة أصابع.

وقالت لام إن المسيرة "تعكس الحريات التي يتمتع بها أهالي هونج كونج" وأظهرت أن "كل هذه الاتهامات من مختلف الجهات بأننا نقضي على حريات الناس لا أساس لها".

